Med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju 239 novih okužb

8.24 Delež pozitivnih med zaposlenimi v vzgoji in iz

obraževanju 1,3-odstoten

7.42 V ZDA covid-19 januarja zahteval največ smrti doslej

V ZDA zadnje dni sicer opazno upada število hospitalizacij in novih okužb z novim koronavirusom. FOTO: Nick Oxford/Reuters

6.45 Francoska smučišča ostajajo zaprta do nadaljnjega

6.36 Poslanci potrjujejo osmi protikoronski zakon

Po podatkih o množičnem testiranju zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah je bilo v ponedeljek do 21. ure opravljenih 18.021 hitrih testov, so sporočili z ministrstva za zdravje. Med testiranimi je bilo na okužbo z novim koronavirusom pozitivnih 239 oseb, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih izvidov 1,3-odstoten, kar je podobno kot pred tednom dni.V ZDA je januarja zaradi covida-19 umrlo več kot 95.000 ljudi, kar je največ v enem mesecu od izbruha pandemije marca lani. V ZDA zadnje dni sicer opazno upada število hospitalizacij in novih okužb z novim koronavirusom. Trenutno v državi cepijo že po okoli 1,3 milijona ljudi na dan. Po podatkih ameriške Univerze Johnsa Hopkinsa se je doslej v ZDA z novim koronavirusom okužilo več kot 26,3 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 443.000. Na dan povprečno umre še vedno več kot 3150 ljudi, a je to približno 200 manj kot sredi januarja. Razmere se trenutno izboljšujejo po vseh zveznih državah ZDA. Novih okužb je zdaj na dan povprečno okoli 148.000, število hospitaliziranih pa je prvič po dveh mesecih spet padlo pod 100.000.Pomaga predvsem cepljenje proti covidu-19. V ZDA so doslej s prvim odmerkom cepiva cepili 32,2 milijona ljudi, z dvema pa šest milijonov. Predsednik ZDAsi je zadal za cilj sto milijonov cepljenj v stotih dneh vladanja in trenutno cepijo po 1,3 milijona ljudi na dan. Težava so zaposleni v domovih za starejše, ki se nočejo cepiti. Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) poroča, da se je cepilo 78 odstotkov oskrbovancev domov in 37,5 odstotka zaposlenih.Svetovalec Bele hiše za novi koronavirusje v ponedeljek sporočil, da je vlada sklenila 231 milijonov dolarjev vredno pogodbo za povečanje proizvodnje hitrih testov na okužbo z novim koronavirusom za domačo uporabo. Gre za avstralsko podjetje Ellume, ki proizvaja teste, s katerimi si lahko vsak sam doma odvzame bris, rezultate testa pa dobi v 20 minutah. Mnogi ocenjujejo, da je k izboljšanju covidne statistike pripomogla tudi sprememba kulture v Washingtonu z novo vlado, ki k pandemiji pristopa strokovno, kar se prenaša tudi na prebivalstvo. Ameriška zvezna vlada je tudi obljubila, da cepljenja ne bo izkoriščala za lov na nezakonite priseljence. Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost tako spodbuja vse, ki so po lokalnih pravilih upravičeni do cepljenja, naj to tudi storijo.V francoskih zimskošportnih središčih ostajajo žičniške naprave zaprte. »Zdravstvene razmere ne dovoljujejo ponovnega odprtja naprav na naših smučiščih,« je v ponedeljek zvečer po srečanju s predstavniki panoge prek twitterja sporočil premierKdaj bi lahko ponovno zagnali žičniške naprave, ki so jih v Franciji ustavili pred božičem, Castex ni navedel. So pa v kabinetu predsednika francoske vlade potrdili poročanje medijev, da bodo žičnice zagotovo ostale zaprte ves februar, ter da datum odprtja še ni določen. Napoved vlade ni nepričakovana. Tudi minister za zdravstvoje že nakazal, da je zelo malo verjetno, da bi se žičnice lahko odprle februarja.V Franciji se bližajo zimske šolske počitnice in žičničarji so upali, da bodo lahko takrat pognali naprave. Castex je zdaj napovedal, da bo vlada povečala finančno pomoč panogi, ki posredno in neposredno daje delo 250.000 do 400.000 ljudem.V francoskih Alpah in Pirenejih so pomembna zimskošportna središča. Francoska vlada je zaprtje odredila pred božičnimi prazniki in kot možni datum ponovnega odprtja se je najprej omenjal začetek januarja, če bi epidemiološke razmere to omogočale. Vendar se to ni zgodilo. Lahko pa ljudje obiščejo zimskošportna središča, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal minister za turizemLahko tudi prenočijo v tamkajšnjih hotelih, medtem ko so restavracije in bari zaradi ukrepov za omejitev širjenja okužb z novim koronavirusom zaprti. Dvotedenske zimske počitnice se v nekaterih delih Francije začnejo to soboto.Epidemiološke razmere v državi so resne, v povprečju v državi s približno 67 milijoni prebivalcev potrdijo približno 20.000 novih okužb z novim koronavirusom na dan. Trenutno veljajo prepoved gibanja v nočnem času ter strožja pravila pri vstopu v državo, se pa vlada ni odločila za ponovno popolno zaustavitev javnega življenja.DZ bo na današnji izredni seji obravnaval predlog osmega protikoronskega zakona , ki prinaša dodatnih 320 milijonov evrov pomoči za blažitev posledic epidemije covida-19. Ob subvencioniranju minimalne plače, podaljšanju subvencioniranja čakanja na delo ter še nekaterih drugih ukrepih bo omogočil tudi objavo razpisa za vpis na fakultete.