Francoski kmetje pred Macronovim obiskom vdrli na pariški sejem

Francoski kmetje so danes pred napovedanim obiskom predsednika Emmanuela Macrona vdrli na pariški kmetijski sejem, pri čemer je prišlo do prerivanja z varnostnim osebjem. Macron se je pred obiskom sicer za zaprtimi vrati sestal s predstavniki najpomembnejših kmetijskih organizacij v državi in jim obljubil pomoč.

Kmetje so se približno uro pred uradnim odprtjem skušali prebiti na sejemsko razstavišče na obrobju prestolnice, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Jezni kmetje so se prerivali s policijo. FOTO: Lewis Joly/Pool via Reuters

Sejem bo trajal do 3. marca, kmetje pa so pred njegovim začetkom z več deset traktorji blokirali promet na pariških prometnicah. Francoski kmetje sicer že tri tedne protestirajo zaradi slabih delovnih in življenjskih razmer. Med drugim opozarjajo na vse nižje prihodke in stroge okoljske predpise EU.

V zadnjih dneh je vlada kmetom obljubila različne oblike pomoči, poroča dpa. Macron se je danes pred obiskom sejma sestal s predstavniki najpomembnejših kmetijskih organizacij in jim med drugim obljubil pripravo izrednega načrta finančne pomoči ter opredelitev kmetijske panoge kot pomembne za javno korist v novem zakonu.

Policijske enote v opremi za preprečevanje izgredov na kmetijskem sejmu. FOTO: Dimitar Dilkoff/Afp

Kmete je pozval k umiritvi protestov in poudaril, da mora kmetijski sejem v Parizu potekati gladko in mirno.