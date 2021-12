Francoski Republikanci na predsedniške volitve pošiljajo Valerie Pecresse

Francoski desni Republikanci (LR) so danes za kandidatko stranke na spomladanskih predsedniških volitvah prvič izbrali žensko, in sicer voditeljico pariške regije Valerie Pecresse. »V mislih imam vse ženske v Franciji. Dala bom vse od sebe, da zmagam,« je Pecressova napovedala po razglasitvi rezultata.

Za mesto predsedniškega kandidata stranke sta se v današnjem finalu potegovala Pecressova in poslanec Eric Ciotti. Pecressejeva, ki bi v primeru izvolitve postala prva predsednica Francije, velja za sredinsko političarko, Ciotti pa je znan po svojih trdih stališčih glede islama in priseljevanja, ki so pogosto blizu stališčem skrajnih desničarjev.

Za Pecressovo skoraj 61 odstotkov članov stranke

Po ocenah poznavalcev, ki jih navaja francoska tiskovna agencija AFP, bo današnja izbira pomembno vplivala na potek predsedniške kampanje.

Za Pecressovo je glasovalo skoraj 61 odstotkov članov stranke, medtem ko je Ciotti prejel dobrih 39 odstotkov glasov. Poraženec je rezultat že sprejel in Pecressovi takoj obljubil vso podporo.

Republikanski kandidat na predsedniških volitvah leta 2017 Francois Fillon se ni uvrstil v drugi krog, saj ga je potopil škandal, povezan z netransparentnim zaposlovanjem njegove žene. A stranka stavi na status njegovih predhodnikov, kot sta predsednika Nicolas Sarkozy in Jacques Chirac, njene korenine pa segajo vse do francoskega vojnega junaka Charlesa de Gaulla.

»Republikanska desnica je nazaj. Borila se bo z neizprosno močjo. Francija ne more več čakati,« je dejala Pecressova. Obljubila je, da bo Francija znova »spoštovana v svetu«.

Za Pecressovo je glasovalo skoraj 61 odstotkov članov stranke, medtem ko je Eric Ciotti prejel dobrih 39 odstotkov glasov. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Prvi krog predsedniških volitev 10. aprila

»Razumem jezo ljudi, ki se čutijo nemočni proti nasilju, islamističnemu separatizmu in nenadzorovanim migracijam. Ne bom odlašala pri ukrepanju proti sovražnikom republike,« je zastavila ton predvolilne kampanje.

Prvi krog francoskih predsedniških volitev bo prihodnje leto 10. aprila. V primeru, da bo potreben še drugi krog, ga bodo izvedli 24. aprila.

Favorit za zmago na francoskih predsedniških volitvah prihodnje leto je trenutno sicer aktualni predsednik Emmanuel Macron, ki pa uradno še ni napovedal svoje kandidature. To naj bi storil v začetku prihodnjega leta.

Svoja kandidata so medtem že izbrali socialisti, ki v predsedniško tekmo pošiljajo pariško županjo Anne Hidalgo, in Zeleni, ki jih bo zastopal evroposlanec Yannick Jadot. Kandidaturo je med drugim napovedal tudi francoski skrajno desni politični komentator in novinar Eric Zemmour, za katerega še ni jasno, ali lahko preseneti.