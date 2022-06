G7 bi omejila ceno ruske nafte

V nadaljevanju preberite:

Zasedanje industrijsko najbolj razvitih držav sveta G7 je končano, nemški kancler Olaf Scholz pa je z rezultati zadovoljen. Kot je dejal, je srečanje pokazalo, da so partnerji enotni in odločni v podpori Ukrajini in obsodbi ruske agresije. Napovedal je, da bodo Ukrajino še naprej enotno podpirali, kolikor časa bo potrebno, in da v to sodi tudi uvedba najvišje cene za rusko nafto. A kako naj bi to dosegli, ostaja odprto.