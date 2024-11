(GALERIJA) Zaradi nasilja vsakih deset minut umre ena ženska

Združeni narodi so 25. november za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami razglasili leta 1999. Letošnji protesti in akcije so se začeli že 23. novembra in bodo potekali vse do svetovnega dneva človekovih pravic, 10. decembra. Med drugim opozarjajo, da zaradi nasilja partnerja in drugih bližnjih sorodnikov vsak dan umre 140 žensk, torej vsakih deset minut ena.

Združeni narodi, nevladne in druge organizacije opozarjajo na zavržnost tovrstnega nasilja. Protesti v Džakarti. FOTO: Bay Ismoyo/AFP

Policistke v Džakarti spremljajo udeležbo aktivistov na uličnem protestu ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami. FOTO: Bay Ismoyo/AFP

Prižiganje sveč v spomin na žrtve v Gvatemali. V svetu po podatkih Združenih narodov vsak dan povprečno 140 žensk in deklic izgubi življenje pod roko storilca, ki je z njimi v sorodu. FOTO: Cristina Chiquin/Reuters

Demonstracije v Turčiji. Državni statistični urad navaja, da so ženske trikrat pogosteje žrtve nasilja v partnerskem odnosu kot moški. FOTO: Kemal Aslan/AFP

Aktivisti iz gibanja Non Una di Meno (Niti ena manj) in feminističnih kolektivov na sprehodu mimo Koloseja v Rimu. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Turkinja Filiz Demiral (na sredini), katere hčer Ceydo Yuksel je umoril moški, je 24. novembra sodelovala na demonstracijah. FOTO: Kemal Aslan/AFP

V Franciji so aktivisti držali transparent z imeni in starostjo žensk, ki so bile žrtev moškega nasilja. FOTO: Abdul Saboor/Reuters

Aktivisti z napisom »Stop seksističnemu in spolnemu nasilju« na protestu v Bordeauxu proti nasilju nad ženskami. FOTO: Thibaud Moritz/AFP

Aktivisti v Parizu so izvajali koreografijo dva dni pred mednarodnim dnevom boja proti nasilju nad ženskami. FOTO: Abdul Saboor/Reuters

Stanje nasilja se po ugotovitvi generalnega sekretarja Združenih narodov Antónia Guterresa še slabša. Na fotografiji demonstracije v Italiji. FOTO: Filippo Monteforte/AFP