Gana in Srbija se dogovarjata o delovnih dovoljenih za 100.000 delavcev

Srbija se z Gano pogaja o izdaji sto tisoč delovnih dovoljenj za delavce iz te zahodnoafriške države. V Srbiji načrtujejo dovoljenja izdati še letos, poroča srbski portal N1.

Novico sta na skupni novinarski konferenci v Akri, glavnem mestu Gane, sporočila ganski zunanji minister Samuel Okudzet Ablakwa in srbski zunanji minister Marko Đurić, ki se tam mudi na tridnevnem uradnem obisku.

Z uvozom poceni delovne sile iz revnejše afriške države skuša Srbija ohraniti proizvodnjo in nadomestiti delovno silo, ki jo je v zadnjih desetletjih izgubila zaradi zaradi padanja natalitete in selitev mladih v tujino, poročanje medijev iz Gane povzema N1.

Pričakovati je, da bosta obe državi v prihodnjih mesecih sklenili več uradnih sporazumov, med drugim tudi glede mobilnosti delavne sile.

Ablakwa je že naznanil, da si želi, da bi Gana postala druga afriška država, za Egiptom, ki bi s Srbijo sklenila sporazum o mobilnosti delovne sile, pričakuje pa, da bo sporazum zajemal sektorje kot so gradbeništvo, zdravstvo, informacijsko tehnologijo in druge. S tem bi se obenem zmanjšala brezposelnost v Gani in rešila potreba po delavcih v Srbiji, je izpostavil.

Srbija že sedaj ponuja študijske štipendije za mlade iz Gane.

Brezposelnost v Gani je sicer v zadnjih letih upadla, trenutno se giblje pri zgolj okoli treh odstotkih, medtem ko je v Srbiji v letošnjem letu narasla že na devet odstotkov.