Gasilci se na Braču borijo z več požari

Na jugu hrvaškega otoka Brač so v petek zvečer strele zanetile več požarov, ki so zajeli tudi borov gozd, ponoči pa so se razširili.Z ognjenimi zublji se bori več kot 50 gasilcev, zjutraj sta jim na pomoč priskočili tudi dve letali, vendar jih doslej še niso uspeli spraviti pod nadzor, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.Požar na jugu Brača med zalivoma Krušica in Blaca se je ponoči razširil, do zdaj pa je zgorelo približno 130 hektarjev borovega gozda, makije in trave, je dejal poveljnik tamkajšnjih gasilcevPožar se še naprej širi, več kot 50 gasilcev pa skuša zaustaviti ognjene zublje, je dejal. Zaradi nedostopnega terena je gašenje oteženo, gasilci pa požar gasijo tudi z morja.Požar je ponoči izbruhnil tudi na otoku Lavdara v zadrskem arhipelagu, vendar pa so ga gasilci že omejili. Ker je ogenj grozil, da bo zajel hiše na otoku, so ponoči na sosednji Dugi otok evakuirali približno 50 ljudi, so sporočili zadrski gasilci.»Ogenj je zajel veliko površino zahodnega dela otoka, oljčne nasade, borov gozd in makijo. Najpomembneje je, da so bili ponoči evakuirani ljudje, med njimi so bili domačini, turisti, otroci,« je povedal poveljnik zadrskih gasilcev