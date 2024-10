V Gazi zmanjkuje odej, ker z njimi prekrivajo trupla

V nadaljevanju preberite:

Izraelska vojska s taktiko »požgane zemlje« nadaljuje z množičnim pobijanjem in rušenjem na severu Gaze, od koder namerava v skladu s tako imenovanim generalovim načrtom (načrt je septembra predstavil upokojeni general Giora Eiland) izgnati glavnino prebivalstva, območje pa okupirati.

Etnično čiščenje severa palestinske enklave je v polnem teku – ob sistematičnem stradanju popolnoma izčrpanega prebivalstva, ki je že več tednov v celoti odrezano od humanitarne pomoči, ter uničevanju ključne civilne infrastrukture je (ne le) v severni Gazi vsekakor mogoče govoriti o genocidu.

Groza na severu Gaze, kjer so ljudje obsojeni na smrt, je nepredstavljiva; že dolgo neopisljiva. Stalno bombardiranje. Životarjenje v ruševinah. Mesece trajajoča lakota. Nezmožnost medicinske pomoči. Nasilje, brutalno nasilje. Neselektivne eksekucije in pretepanje moških. Ognjeni pas. Tedni in tedni brez kakršne koli humanitarne pomoči.