Izraelci bombardirajo, diplomati debatirajo

Danes je izraelska vojska še naprej – ob silovitih napadih na Bejrut in številne cilje v južnem Libanonu – bombardirala antično mesto Tir, iz katerega je po zaporednih grozilnih evakuacijskih nalogih zbežala že glavnina prebivalstva. Izrael na jugu Libanonu tako kot na območju Gaze uporablja taktiko požgane zemlje. In to z zelo jasnim namenom: da se ljudje tja ne bi vrnili in da bi nadzor nad ozemljem južno od strateško izjemno pomembne reke Litani prešel v roke izraelske vojske; kot v času okupacije pred letom 2000.

Izraelsko bombardiranje Bejruta je bilo v zadnjih štiriindvajsetih urah najbolj silovito do zdaj.