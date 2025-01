Giorgia Meloni pri navdušenem Donaldu Trumpu

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko so se v Rimu igrali z ognjemeti in si ogledovali jaslice na Petrovem trgu, je predsednica vlade Giorgia Meloni na hitro in po tihem odbrzela na Florido, kjer so jo čakali prihodnji predsednik ZDA Donald Trump, pa tudi njegovi glavni ministri in Trumpov novi veleposlanik v Rimu. Priredili so ji večerjo, potem so si skupaj ogledali film o zavzetju washingtonskega Kapitola pred štirimi leti. Trump je bil nad gostjo iz Rima navdušen, prepričan je, da je zelo sposobna, saj je na juriš zavzela Evropo, predstavil jo je kot fantastično žensko.