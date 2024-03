Glejmo v prihodnost z očmi pesimista

V nadaljevanju preberite:

Svet že dolgo ni bil tako nepredvidljiv, kot je danes, Evropska unija pa je na Zahodnem Balkanu izgubila velik del verodostojnosti. Zato je bil nekdanji srbski predsednik Boris Tadić zelo zadržan do novih obljub in časovnic, ki jih državam kandidatkam iz regije ponuja Bruselj.

Pretekle napake, zlasti v odnosu do Severne Makedonije, so močno prizadele verodostojnost EU med državljani držav te regije, še posebno Srbije, je opozoril Tadić, ki se je včeraj v Ljubljani udeležil okrogle mize EU in Zahodni Balkan: 20 let po veliki širitvi v organizaciji Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Tadić, ki si je doma nakopal sovražnike z opravičilom za genocid v Srebrenici, o sebi pravi, da ostaja privržen evropski ideji, a ob tem opozarja na napake, ki jih v odnosu do regije delajo predstavniki EU. Če si želi EU pridobiti Srbijo na svojo stran, naj opusti vzvišen in pokroviteljski odnos, predvsem pa naj ne pogojuje članstva Srbije s priznanjem Kosova, če hoče imeti Srbijo v svoji družbi. Po okrogli mizi si je vzel nekaj minut časa za pogovor za Delo.