Indija je 16. januarja zagnala enega največjih programov imunizacije na svetu. Vlada v New Delhiju je napovedala, da bo proti covidu-19 cepila večji del prebivalstva, ki šteje 1,3 milijarde ljudi, in tako do poletja vzpostavila popoln nadzor nad pandemijo.



In res, februarja se je število na novo okuženih v enem dnevu zmanjšalo na okoli 9000, avtorji matematičnega »supermodela« pa so izračunali, da je bila čredna imunost v tej državi dosežena pri skoraj 60 odstotkih prebivalcev. Nato je aprila izbruhnil novi val okužbe. Indija se je spremenila v globalni epicenter covida-19.