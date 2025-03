Globalni obseg morskega ledu na rekordno nizki ravni

Dnevni globalni obseg morskega ledu, ki združuje obsege morskega ledu na obeh polarnih območjih, je dosegel novo najnižjo vrednost v zgodovini meritev. V začetku minulega meseca je padel pod pretekli rekord iz februarja 2023 in ostal na tej ravni do začetka marca, je razvidno iz danes objavljenega poročila službe za podnebne spremembe pri programu Evropske unije za opazovanje Zemlje Copernicus (C3S).

Na Arktiki je obseg morskega ledu dosegel najnižjo februarsko vrednost, saj je bil osem odstotkov pod povprečjem. To je bil že tretji zaporedni mesec, ko je bil dosežen negativni rekord. Toda ob tem so pri Copernicusu poudarili, da ta raven ne pomeni najnižje izmerjene vrednosti vseh časov, saj arktični morski led trenutno dosega letni maksimum, ki običajno nastopi marca.

Na drugi strani je bil obseg antarktičnega morskega ledu kar 26 odstotkov pod povprečjem, s čimer je bila dosežena četrta najnižja februarska vrednost. Obstaja možnost, da je konec prejšnjega meseca dnevni obseg morskega ledu dosegel letni minimum. Če bo to potrjeno, bo to druga najnižja letna vrednost v satelitskem zapisu. Podrobnosti bodo znane v prihodnjih tednih.

Tretji najtoplejši februar v zgodovini

Iz poročila je razvidno, da je bil prejšnji mesec tretji najtoplejši februar v zgodovini. Globalna povprečna temperatura zraka pri površju je bila 13,36 stopinje Celzija, kar je 0,63 nad povprečjem za obdobje 1991–2020. Obenem je bil februar 2025 za 1,59 stopinje Celzija toplejši od ocenjenega povprečja za obdobje 1850–1900. To je že devetnajsti mesec od zadnjih dvajsetih, ko je bila globalna povprečna temperatura v primerjavi s predindustrijsko dobo višja za več kot poldrugo stopinjo Celzija.

FOTO: Ian Strachan/Afp

»Februar 2025 nadaljuje niz rekordnih ali skoraj rekordnih temperatur, ki jih opažamo zadnji dve leti. Ena od posledic toplejšega sveta je taljenje morskega ledu, pri čemer je rekordno ali skoraj rekordno nizka pokritost z ledom na obeh polih povzročila, da je globalni obseg morskega ledu dosegel najnižjo vrednost v zgodovini meritev,« je komentirala izsledke strateška vodja za podnebje pri Evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF) Samantha Burgess.

Temperature v Evropi in po svetu

V Evropi je bila februarja povprečna temperatura na kopnem 0,40 stopinje Celzija nad povprečjem v obdobju 1991–2020. Najvišja odstopanja so bila zaznana na severnih obronkih Finske in Skandinavije, na Islandiji in v Alpah, vzhodna Evropa pa je bila deležna nižjih temperatur od povprečja. Zimsko obdobje (december 2024 – februar 2025) je bilo drugo najtoplejše doslej, pri čemer je evropska povprečna temperatura presegla dolgoletno povprečje za 1,46 stopinje Celzija.

Zunaj stare celine so bile temperature nadpovprečne v večjem delu Arktike, v severnem Čilu in Argentini, zahodni Avstraliji ter jugozahodnih ZDA in Mehiki. Po drugi strani so bile temperature občutno pod povprečjem na določenih območjih ZDA in Kanade, ob Črnem, Kaspijskem in vzhodnem Sredozemskem morju ter v vzhodni Aziji, ki je vključevala dele južne Rusije, Mongolije, Kitajske in Japonske.