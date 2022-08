Goriva na Hrvaškem jutri cenejša, pocenitev pričakujemo tudi pri nas

Najvišje dovoljene cene pogonskih goriv na Hrvaškem, kjer počitnikujejo številni Slovenci, se bodo v torek malenkost znižale. Tako je v soboto sporočila hrvaška vlada. Rahlo pocenitev je v sredo pričakovati tudi v Sloveniji. Učinek nižjih cen naftnih derivatov sicer zmanjšujejo višje dovoljene marže in vnovično obračunavanje dveh dajatev.

Hrvaška vlada je na sobotni telefonski seji določila nove najvišje dovoljene cene za prihodnje sedemdnevno obdobje. Liter bencina bo po novem stal 11,19 kune (okoli 1,49 evra), kar je 11 lip manj kot v zadnjih sedmih dneh, liter dizla pa 12,12 kune (približno 1,61 evra), kar je dve lipi manj od trenutne cene.

Če ne bi sprejeli ukrepov za zajezitev cen pogonskih goriv, bi liter bencina stal 13,06 kune, liter dizla pa 14,57 kune, so zapisali v Zagrebu.

Med ukrepi, ki jih je za zajezitev cen pogonskih goriv sprejela vlada, so znižanje marže trgovcev in nižje trošarine na energente in električno energijo. Marža trgovcev je še vedno omejena na 0,65 kune za liter bencina in dizla.

Rahlo pocenitev napovedujejo tudi za Slovenijo

Rahla pocenitev, četrta zapored, je v naslednjem 14-dnevnem obdobju, ki se bo tokrat zaradi ponedeljkovega praznika začelo v sredo, pričakovati tudi v Sloveniji. Po izračunih časnika Finance naj bi regulirana cena litra 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest z 1,534 evra padla na okoli 1,50 evra, cena litra dizla pa z 1,676 evra le na okoli 1,66 evra.

Večji bi bili padci, če vmes vlada z 2. avgustom ne bi v ceno spet vključila dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida, s 17. avgustom pa še prispevka za energetsko učinkovitost za pogonska goriva, s katerim se sofinancira ukrepe Eko sklada na področju podpore investicijam v energetsko učinkovitost. Še naprej se medtem ne obračunava prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Prav tako se s sredo najvišja dovoljena višina marže trgovcev na servisih zunaj avtocest zvišuje s 0,0591 evra na liter dizla na 0,0983 evra, pri bencinu pa s 0,0607 evra na 0,0994 evra za liter. Vlada je namreč junija ob vnovični uvedbi delne regulacije cen pogonskih goriv za obdobje do 17. avgusta uvedla nekoliko nižje dovoljene marže.

Cene 95-oktanskega bencina in dizla so v Sloveniji spet delno regulirane od 21. junija. Ceni dizla in 95-oktanskega bencina se izračunavata na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro.

Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah se medtem še naprej oblikujejo prosto na trgu oziroma jih trgovci določajo sami.