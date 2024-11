Evropska industrija se mora preusmeriti v zeleno

V nadaljevanju preberite:

Novo globalno energetsko gospodarstvo, ki temelji na sončnih in vetrnih elektrarnah, električnih avtomobilih in podobnem, se rojeva, je pred tremi leti in pol ugotavljala Mednarodna agencija za energijo (IEA), zdaj pa pravi, da novo gospodarstvo že dobiva razločno obliko. Dostop do novih tehnologij čiste energije je čedalje pomembnejši. Več držav sprejema ambiciozne nove industrijske strategije za zagotovitev varnih dobavnih verig tehnologije čiste energije, ki bodo omogočile konkurenčnost, ko se bo poraba povečala.

Tri strateška področja državnih politik, energetsko, industrijsko in trgovinsko, so vsak dan tesneje prepletena. Napetosti nastajajo na vseh treh, saj želijo vlade po eni strani ohraniti svoje zaveze za dobro delujoče trge in stroškovno učinkovit energetski prehod, po drugi pa je treba zagotoviti varne in odporne dobavne verige za tehnologije čiste energije. To vključuje zahtevne odločitve o tem, katere sektorje industrije podpreti, katere trgovinske partnerje izbrati in koliko prednosti dati domačim inovacijam.