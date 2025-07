Požar na Cipru terjal vsaj dve smrtni žrtvi, več kot sto evakuiranih

V gozdnem požaru na jugu Cipra sta umrli najmanj dve osebi, mnogi so izgubili domove. Požar je v sredo izbruhnil severno od mesta Limassol, ki je drugo največje mestno območje na Cipru za Nikozijo. Izredno visoke temperature in vetrovno ozračje otežujejo delo gasilcem in reševalnim enotam, na pomoč bodo priskočile tudi Španija in Jordanija.

Gozdni požar je zaradi visokih temperatur, ki so v sredo dosegle 43 stopinj Celzija, izbruhnil na goratem območju severno od Limassola. Oblasti so ponoči v zgorelem avtomobilu našle prvo smrtno žrtev, kmalu zatem pa sporočile, da sta bili žrtvi dve. Njuni identiteti po poročanju tujih medijev še nista znani.

Reševalne ekipe se še vedno borijo s požarom, evakuirati poskušajo tudi ljudi, ki so ujeti v vasi Lofou okoli 26 kilometrov zunaj Limassola. Po poročanju časnika Cyprus Mail v hotelih poskušajo nastaniti 106 ljudi z evakuiranih območij, do četrtka zjutraj pa je bilo v bolnišnico sprejetih 16 poškodovancev.

Predstavnik gasilske brigade Andreas Kettis je v četrtek zjutraj dejal, da se s požarom bori 250 gasilcev in 75 gasilskih vozil, iz zraka pa požar gasi še dodatnih deset, poroča Cyprus Mail. Požar je prizadel okoli sto kvadratnih kilometrov. Čeprav jim je uspelo zajeziti ognjeno fronto, se gasilci še vedno borijo s hudimi izbruhi ognja po celotnem območju, je še dodal Kettis.

Gasilski helikopter pri gašenju gozdnega požara na Cipru. FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters

Ciper je zaprosil tudi za pomoč Evropske unije: Španija bo danes na prizadeto območje poslala dve letali za gašenje požarov, je po poročanju agencije Reuters dejal predstavnik vlade Konstantinos Letimbiotis. Pomoč je Cipru obljubila tudi Jordanija.

Ciprski vremenoslovci so izdali oranžno opozorilo, saj se bodo danes temperature na Cipru povzpele do vsaj 44 stopinj Celzija. Celotna država se bojuje z dolgotrajno sušo, zato je vode v zbiralnikih izjemno malo. Območje gozdnega požara je sicer v neposredni bližini največjega zbiralnika na Cipru, a je bil v sredo napolnjen le do 15,5 odstotka, še navaja Reuters.