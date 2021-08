Grški premier sezono opisal kot »poletje iz nočne more«

Samo v zadnjih 24 urah je izbruhnilo na desetine novih požarov. FOTO: Alexandros Avramidis/Reuters



Hudo tudi v Turčiji in Severni Makedoniji

V nekaterih predelih Grčije je moralo dom zapustiti več tisoč ljudi, saj gasilcem še vedno ni uspelo ukrotiti hudih požarov. Na teren so jih poslali več kot tisoč. Grški premierje sezono opisal kot »poletje iz nočne more« ter dodal, da je prednostna naloga vlade zaščita človeških življenj. Država se sooča z najhujšim vročinskim valom v zadnjih 30 letih, temperature so se ponekod dvignile precej na 40 stopinj Celzija. Oblasti so opozorile, da še vedno obstaja velika nevarnost novih požarov v številnih regijah, med drugimi v Atenah in na Kreti.V 10 dneh je bilo po podatkih evropskega informacijskega sistema za gozdne požare v Grčiji v ognjenih zubljih uničenih več kot 56.000 hektarjev površin. Samo v zadnjih 24 urah je izbruhnilo na desetine novih požarov. Hudo je na drugem največjem grškem otoku Evia, kjer ogenj divja že nekaj dni, ter v Arkadiji in Olimpiji, rojstnem kraju olimpijskih iger. Z Evie so s trajektom evakuirali več kot dva tisoč ljudi. Deset ladij čaka na severu otoka, če bi morali umakniti ljudi tudi od tam.BBC poroča, da se je velik požar v soboto razširil z gore Parnitha proti grški prestolnici Atene. Oblasti so vzpostavile posebno telefonsko številko, na katero lahko pokličejo prebivalci, ki imajo težave z dihanjem. Močan dim namreč mnogim povzroča zdravstvene probleme. V četrtek so s tega območja evakuirali več tisoč ljudi, a se je nato ogenj nekoliko umaknil. Oblasti in gasilce skrbi napoved močnega vetra, ki bi znal znova razplamteti požar.Eden od prebivalcev Aten je povedal, da sta s partnerko v novozgrajeni hiši preživela le eno noč, nato ju je ogenj prisilil, da sta se umaknila na varno. Grškim gasilcem so na pomoč prišli kolegi iz drugih držav – iz Velike Britanije, Francije, Romunije in Švice. Narašča tudi število smrtnih žrtev, ki so jih zahtevali požari. Doslej sta umrli dve osebi, tudi 38-letni prostovoljni gasilec, na katerega je padel električni drog.Tudi v Turčiji in Severni Makedoniji se bojujejo s hudimi požari. V Severno Makedonijo so odšli na pomoč tudi slovenski prostovoljni gasilci. Turški predsednikje dejal, da v državi takšnih ne pomnijo. Sredozemske in egejske province so najbolj na udaru, ogenj je uničil več deset tisoč hektarjev gozdnih površin.Znanstveniki opozarjajo, da bodo podnebne spremembe in segrevanje ozračja prinesle še več podobnih naravnih katastrof. Zemlja se je od začetka industrijske dobe segrela za približno 1, 2 stopinji Celzija, nič pa ne kaže, da se bo trend obrnil. Vladam po svetu ni v interesu, da bi zmanjšale toplotne izpuste.