Gruzija je kolateralna žrtev zahodnega spopada z Rusijo

Zaradi ruske »posebne operacije« so v Bruslju dvema nekdanjima sovjetskima socialističnima republikama, ki se spoprijemata z domačimi proruskimi separatisti, odprli »prehitevalni pas«, da postaneta kandidatki za priključitev Evropski uniji. Poleg Ukrajine in Moldavije je na takšno vabilo čakala tudi Gruzija, evropsko obotavljanje pa je privedlo do ponovne notranje krize v tej kavkaški državi, ki se je zaradi podobnih težav, kakor jih ima zdaj Ukrajina, zapletla v vojno z mogočno severno sosedo že leta 2008.