Guterres pozval k takojšnjemu končanju spopadov v Gorskem Karabahu

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes pozval k takojšnjemu končanju spopadov v Gorskem Karabahu, kjer je Azerbajdžan v torek začel obsežno vojaško operacijo. Spopadi so zahtevali življenja najmanj 27 ljudi, med njimi dveh civilistov, ranjenih je več kot 200 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Generalni sekretar ZN poziva k takojšnjemu končanju spopadov, deeskalaciji in strogemu spoštovanju premirja iz leta 2020 ter načel mednarodnega humanitarnega prava,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Guterresov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric.

K umiritvi pozvala tudi Rusija

K ustavitvi spopadov je Armenijo in Azerbajdžan danes pozvala tudi Rusija. »Zaradi hitrega stopnjevanja oboroženih spopadov v Gorskem Karabahu pozivamo sprti strani, naj nemudoma ustavita prelivanje krvi, prekineta sovražnosti in preprečita civilne žrtve,« je po poročanju ruske državne agencije TASS sporočilo rusko zunanje ministrstvo.

Kot so dodali, ruski vojaki, nameščeni v regiji, podpirajo civilno prebivalstvo v Gorskem Karabahu ter zagotavljajo zdravstveno pomoč in pomagajo pri evakuaciji.

Po začetku vojaške operacije so iz 16 vasi v Gorskem Karabahu zaradi obstreljevanja azerbajdžanskih sil evakuirali več kot 7000 ljudi, je na družbenih omrežjih sporočil varuh pravic Karabaha Gegham Stepanjan, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Med ranjenimi je 29 civilistov, je dodal.

Armenski Američani v New Yorku protestirajo proti spopadom v Gorskem Karabahu.

Azerbajdžan nadaljuje operacijo v Gorskem Karabahu

Azerbajdžansko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da se nadaljuje vojaška operacija v Gorskem Karabahu. Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev pa je zagotovil, da bodo končali operacijo, ko bodo armenski separatisti odložili orožje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vojaško posredovanje se uspešno nadaljuje z uničevanjem orožja in vojaške opreme, je sporočilo azerbajdžansko obrambno ministrstvu na Telegramu. Do sedaj jim je uspelo osvojiti več kot 60 vojaških točk.

Alijev je medtem v telefonskem pogovoru z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom zagotovil, da »bodo končali protiteroristične ukrepe, če bodo (armenski separatisti) odložili svoja orožja«, so sporočili iz urada predsednika. Dodal je, da so predstavnike armenskih prebivalcev, ki živijo v Gorskem Karabahu, že večkrat povabili na pogovore o »reintegraciji«, a da so to možnost zavrnili. Ponovno pa so jih povabili na pogovore ob začetku operacije.

Blinken je sicer v torek govoril tudi z armenskim premierjem Nikolom Pašinjanom, ki mu je zagotovil podporo ZDA.

Azerbajdžan je v torek začel vojaško operacijo v regiji Gorski Karabah na Kavkazu, kjer živijo predvsem Armenci. Obrambno ministrstvo v Bakuju je sporočilo, da je »protiteroristična operacija« namenjena uveljavitvi umika armenskih enot iz regije, kot je bilo določeno v premirju leta 2020.

Potem ko je Azerbajdžan od decembra blokiral edino pot v Gorski Karabah, znano kot Lačinski koridor, je včeraj proti tej armenski enklavi na ozemlju, ki je uradno priznano kot azerbajdžansko, začel vojaško operacijo. Iz Bakuja so sporočili, da gre za lokalno »protiteroristično« akcijo za vzpostavitev ustavnega reda v tem konfliktnem delu Kavkaza.

Državi sta zaradi te regije v sporu že desetletja, dvakrat sta se zapletli v vojno. Zadnjič leta 2020, ko je bilo v 44 dneh spopadov ubitih 6500 ljudi. Včerajšnje bombardiranje, so posvarili analitiki, bi lahko vodilo v ponovitev scenarija izpred treh let.

Obstreljevanje, ki se je začelo sredi dneva, naj bi bilo odgovor Azerbajdžana na »provokacije« Armenije, njihov cilj pa razorožitev in umik armenske vojske, kakor je določeno v sporazumu o prekinit­vi ognja iz leta 2020, ki sta ga državi sklenili pod pokroviteljstvom Moskve. Popoln umik armenskih sil iz Gorskega Karabaha in razpustitev separatističnega režima v regiji sta po navedbah obrambnega ministrstva edina načina za dosego miru in stabilnosti v regiji. Iz Bakuja so sporočili, da obstreljujejo le vojaške cilje, pri čemer naj bi uporabljali le precizno orožje.

Pozneje je Azerbajdžan armenske separatiste pozval k pogovorom, vendar le, če bodo prej položili orožje. »Da bi ustavili protiteroristične ukrepe, morajo nezakonite armenske oborožene sile dvigniti belo zastavo, predati orožje, nezakoniti režim pa se mora razpustiti,« so sporočili iz Bakuja. Tudi zunanje ministrstvo separatistične Republike Arcah, kakor Armenci imenujejo Gorski Karabah, je azerbajdžansko stran pozvalo k prekinitvi ognja in pogajanjem. Pred tem so Baku obtožili kršenja premirja izpred treh let in napade na civilne cilje označili za del »genocidne politike«, ki si prizadeva »fizično uničiti« armensko prisotnost v regiji.