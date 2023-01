Ekološki aktivisti v službi države

V nadaljevanju preberite:

Zaradi ukrajinske vojne so v zadnjem času precej neopažena ponovno vroča dogajanja na južnem Kavkazu. Več kot en mesec že traja azerbajdžanska blokada edine povezave med prebivalci Gorskega Karabaha in Armenijo. Zaradi prekinitve dostave zemeljskega plina in pomanjkanja hrane oblasti v Erevanu svarijo pred grozečo humanitarno krizo.