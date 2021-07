Haitijska policija po atentatu na Moïsa ubila štiri napadalce, dva pa aretirala

Policijsko preiskovanje rezidence predsednika po atentatu. FOTO: Valerie Baeriswyl/AFP

Izredne razmere v državi

Napadalci naj bi bili tujci, ki so jim pomagali Haitijci

Nedorečeno, kdo bo Moïsa nasledil

Policisti na Haitiju so po včerajšnjem atentatu na tamkajšnjega predsednikaubili štiri osumljene za napad, dva pa aretirali. Napadalcem je tri policiste uspelo zajeti za talce, a jim jih je po besedah vodje haitijske policijeuspelo osvoboditi. Atentat se je sicer zgodil včeraj okoli enih zjutraj po lokalnem času.Nekateri pripadniki skupine, odgovorne za atentat v zasebni rezidenci Moïsa v prestolnici Haitija Port-au-Prince, so še na begu, poročajo novinarske agencije.Sodnikje haitijskemu časopisu Le Nouvelliste razkril, da so na truplu predsednika našli 12 strelnih ran, med drugim na čelu in prsih. Nanj so streljali z različnim orožjem. Tudi žena predsednikaje bila v napadu ranjena in jo zdravijo v bolnišnici na Floridi v ZDA. Ostaja v kritičnem, a stabilnem stanju. Hčerkise je med napadom uspelo skriti.Začasni premier, ki je včeraj tudi objavil novico o atentatu, je v Haitiju razglasil izredne razmere, kar med drugim v državi, ki jo že dlje časa pretresajo politična kriza, pogosto nasilni protesti in nasilje oboroženih tolp, omogoča prepoved zbiranja ljudi in angažiranje vojske za naloge policije.»Z vsemi ministri želimo zagotoviti, da bomo morilce predsednika privedli pred roko pravice. Prosim, ostanite mirni in pustite, da pooblaščeni opravijo svoje delo. Ne želimo si, da bi država padla v kaos. To je za naše ljudi zelo žalosten dan,« je izjavil začasni premier, ki ga je Moïse nameraval zamenjati.Ozadja atentata javno še niso predstavili, po prvih poročilih naj bi ga izvedli tujci, ki so govorili angleško in špansko. Kot piše BBC, so se po napadu pojavili namigi, da bi lahko šlo za pripadnike ameriškega urada za boj proti drogam, kar pa je veleposlanik Haitija v ZDAhitro zanikal. Po njegovem mnenju so za atentat odgovorni profesionalni kriminalci. Kot piše CNN, je o ubitih in aretiranih osumljencih povedal, da gre za tujce, ki pa so jim pri napadu domnevno pomagali tudi Haitijci.Tudi ameriški State Department je kakršno koli povezavo ameriškega urada z atentatom odločno zavrnil. Bela hiša je, kot piše STA, atentat označila za grozljivo dejanje ter zagotovila, da so ZDA pripravljene pomagati pri preiskavi. Obsodbo napada in sožalje vsem prebivalcem Haitija je izrazil tudi predsednik ZDAKdo bi Moïsa, nekdanjega izvoznika banan, ki je veljal za politika, ki je razdvajal Haitijce, lahko nasledil, ostaja nedorečeno. Načeloma bi ga moral nadomestiti predsednik haitijskega vrhovnega sodišča, a je ta pred kratkim umrl zaradi covida-19. Da bi ga nasledil Joseph, ki je sicer že razglasil, da prevzema predsedniška pooblastila, pa bi moral potrditi parlament. A ta zaradi izostanka volitev ni funkcionalen.Parlamentarnih volitev na Haitiju, ki naj bi potekale že leta 2018, zaradi političnih sporov vse do danes še niso izvedli. Moïse – čigar predsedniški mandat je bil po mnenju opozicije nelegitimen, saj se je menda že iztekel – je sicer v štirih letih na položaju zamenjal kar sedem premierov. Josepha je nameraval po vsega treh mesecih zamenjati prav ta teden.