Hamas zavrnil razorožitev, dokler ne bo ustanovljena palestinska država

Predstavniki palestinskega gibanja Hamas so znova zavrnili razorožitev, dokler ne bo ustanovljena suverena palestinska država, poroča britanski BBC. Njihova izjava je odgovor na navedbe odposlanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Bližnji vzhod Steva Witkoffa, ki je navedel, da je »Hamas izrazil pripravljenost odložiti orožje«.

Izraelska stran še vedno vztraja pri stališču, da je razorožitev gibanja Hamas eden od ključnih pogojev za kakršen koli dogovor o končanju konflikta v Gazi. Pogajanja med Hamasom in Izraelom za prekinitev ognja in izpustitev talcev so prejšnji teden zastala, še poroča BBC.

V zadnjih nekaj dneh so vlade arabskih držav pozvale Hamas k razorožitvi in predaji nadzora nad Gazo, potem ko je več držav – vključno s Francijo in Kanado – napovedalo priznanje Palestine. Iz Združenega kraljestva so sporočili, da bodo to storili, če Izrael do septembra ne bo izpolnil nekaterih pogojev.

Predstavniki Hamasa so poudarili, da se ne morejo odpovedati svoji pravici do odpora in nošenja orožja, razen če bo ustanovljena neodvisna in suverena palestinska država z Jeruzalemom kot prestolnico. BBC navaja besede generalpoveljnika izraelskih obrambnih sil Eyala Zamirja, ki je v petek povedal, da z boji v Gazi ne bodo prenehali, dokler Hamas ne bo izpustil zajetih talcev, ki so jih palestinski borci zajeli oktobra leta 2023.

V ali ob centrih za razdeljevanje pomoči je bilo od konca maja ubitih najmanj 1373 ljudi. FOTO: Omar Al-qattaa/Afp

Sorodniki enega od talcev – Evyatarja Davida –, ki je na Hamasovem videoposnetku shujšan in v slabem fizičnem stanju, so palestinsko gibanje obtožili, da talce strada za namen propagandne kampanje. Pozvali so izraelsko vlado in ZDA, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da zajete talce pripeljejo domov.

V Gazi je bilo od 7. oktobra leta 2023 dalje ubitih več kot 60 tisoč ljudi, poroča BBC. Ogromno otrok je umrlo zaradi podhranjenosti, so sporočili z ministrstva za zdravje, ki ga vodi Hamas.