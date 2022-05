Hrvaška bo zaščitila pilote, ki jih Srbija obtožuje vojnega zločina

Hrvaška bo zaščitila pilote, ki jih Srbija obtožuje za vojni zločin, je na današnji seji vlade napovedal hrvaški premier Andrej Plenković. Z njegovim stališčem so nezadovoljni Srbi na Hrvaškem, a šef stranke SDSS, ki je del vladajoče koalicije, Milorad Pupovac je po prvotnih kritikah sporočil, da je še prostor za obnovo odnosa med državama.

»Celotna domovinska vojna, še posebno operaciji Nevihta in Blisk, za nas predstavlja del naporov za zaščito našega ozemlja in nikoli ni bilo ukazov, usmerjenih proti civilnim ciljem. Hrvaška vlada bo, kot je počela že prej, izkoristila vse mehanizme, da zaščiti pilote in dostojanstvo domovinske vojne, ter bo tako poslala jasno sporočilo o vrednotah,« je povedal Plenković.

Poteza srbskega tožilstva za vojne zločine, ki je vložilo obtožnice proti štirim hrvaškim pilotom zaradi domnevnega bombardiranja begunske kolone med operacijo Nevihta v Bosni in Hercegovini, po njegovem mnenju pomeni nazadovanje odnosov med državama.

»S takšnimi potezami Srbija dela korake nazaj v spravi, kar nikakor ni dobro za odnose, ampak ustvarja polarizirano atmosfero, ki jo bomo kot odgovorna vlada znali rešiti in bomo nadaljevali politiko normalizacije odnosov,« je dodal.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić. FOTO: Hannibal Hanschke/Reuters

Da so odnosi med državama zaradi obtožnice proti pilotom napeti, je ta teden dokazalo tudi kratko srečanje med Plenkovićem in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem ob robu svetovnega gospodarskega foruma v Davosu. Vučić je po srečanju dejal, da Srbiji tega, kaj bo počela in govorila, ne bo narekoval nihče.

Hrvaški mediji zato zdaj ugibajo, ali je zaradi tega vprašanja ogrožena tudi koalicija v saboru in posledično vlada, saj koalicijo sestavlja tudi srbska stranka SDSS.

Predsednik SDSS Pupovac je danes v oddaji hrvaške televizije Newsroom dejal, da bo zavračanje obtožnice postavilo pod vprašaj njihov odnos s Plenkovićem, kasneje pa je omilil ton. Novinarjem v saboru je dejal, da je kljub obtožnicam še prostor za obnovo odnosov in sodelovanja med Hrvaško in Srbijo.

»Stvar je še vedno takšna, da je treba izkoristiti priložnosti za pogovor in čas, ki ga nismo izkoristili, saj od leta 2019 ni bilo nobenega sodelovanja v pravosodnih in političnih vprašanjih,« je izjavil.

Na vprašanje novinarjev, ali je zaradi tega pod vprašajem vladajoča koalicija, pa je Pupovac odgovoril, da ni 12 let v koaliciji zato, da bi problem naredili še večjega, ampak zato, da bi probleme, ki jih imata med sabo Hrvaška in Srbija, reševali.