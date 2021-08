Hrvaška desnica išče liderja in samo sebe

V nadaljevanju preberite:

Ko je že kazalo, da je hrvaška desnica z Miroslavom Škorom za nekaj časa dobila vodjo, je ta odstopil, stranka pa počasi razpadala. Zdaj je desnica vendarle začela iskati dolgoročnega vodjo. Takšnega, kot je bila nekoč evroposlanka Ruža Tomašić, ki so jo spoštovali vsi na desnem spektru, od radikalne desnice do mehkih desničarjev, ki so v javnosti molčali, njihove misli pa je na glas izrekla prav ona. V političnih krogih vse glasneje omenjajo ime Karoline Vidović Krišto.



Hrvaška desnica je pred novim začetkom. Analitiki ugotavljajo, da se stranke, platforme, pobude, združenja in podobno, ki se uvrščajo še bolj desno od desnosredinske vladajoče HDZ, znova sestavljajo, saj se želijo s političnega obrobja vrniti v ospredje. V reškem Novem listu je Zlatko Crnčec ocenil, da je projekt, da bi Domovinsko gibanje Miroslava Škora prevzelo vodilno vlogo na desnem političnem polu, z odhodom Škora neslavno propadel, gibanje pa ne bo moglo več nastopati kot politična sila, ki bi okoli sebe zbrala manjše stranke.