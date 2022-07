Hrvaška in Srbija – nižje ne gre

V nadaljevanju preberite:

Nov kamen, kaj kamen, skala v diplomatskih odnosih med Hrvaško in Srbijo je dodan v mozaik že tako skrhanih odnosov med državama. Srbski predsednik Aleksandar Vučić naj bi nameraval v nedeljo zasebno obiskati Jasenovac in Pakrac, o čemer uradno ni obvestil hrvaških oblasti, zato so mu te prepovedale vstop. Za Hrvate provokacija, za Srbe »brutalno kršenje svobode gibanja«. Skratka, še eden v seriji diplomatskih škandalov med državama, ki bosta, tako kot venomer, vztrajali pri – dobrih sosedskih odnosih. Čemur pa ne verjame nihče več, ne v Srbiji in tudi na Hrvaškem ne.