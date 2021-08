Hrvaška polna turistov, ceste tonejo v pločevini

Belokranjci opozorili na nevzdržne razmere

Trendi napovedujejo uspešen september in obdobje po koncu sezone. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Hrvaška navdušena, Slovenci spet v vrhu

Medtem ko se na Hrvaškem navdušujejo nad nepričakovano uspešnimi rezultati turistične sezone, so vozniki nejevoljni zaradi velikih gneč na cestah in zlasti na mejnih prehodih. V iskanju manj obremenjenih mejnih prehodov so številni turisti močno obremenili belokranjske ceste, zato so neznosnih prometnih gneč siti Belokranjci v soboto pripravili protestni shod.Med enim od prometno najbolj obremenjenih koncev tedna je bil promet na cestah med Avstrijo in Hrvaško močno povečan. Gneče in zastoji na cestah in pred mejnimi prehodi so močno spominjali na čas pred izbruhom epidemije covida-19, zastoji so bili pred mejnim prehodom Obrežje, pred predoroma Karavanke in Ljubelj ter na posameznih odsekih na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Vozniki so za vstop na Hrvaško ponekod čakali tudi po več kot šest ur.Med prometni gneči huje izpostavljenimi predeli Slovenije je ta konec tedna izstopala Bela krajina, kjer so doživeli pravi prometni kolaps. Čakalne dobe na dveh mejnih prehodih za mednarodni promet, v Metliki in Vinici, so merili v urah. V soboto so potniki za prečkanje meje na Vinici čakali celo do 11 ur, velik del krivde za zastoje so v soboto pripisovali tudi počasnemu delu hrvaških mejnih organov.Zaradi nevzdržnih razmer in ker so jim strnjene kolone stoječih vozil onemogočile normalno življenje, dostop do domov, trgovin, lekarne, zdravstvenega doma, so v soboto v Metliki pripravili protestni shod, da bi pristojne opozorili na nujnost ureditve prometne infrastrukture in na nujno pospešitev projekta gradnje tretje osi.Po prvih uradnih podatkih so hrvaški turistični kraji v juliju zabeležili 3,7 milijona prihodov turistov in 25 milijonov prenočitev. To je 47 odstotkov več prihodov in tretjino več prenočitev kot julija lani. V primerjavi z rekordnim letom 2019 so v letošnjem juliju na Hrvaškem dosegli 80 odstotkov turističnega obiska rekordnega julija, število prenočitev pa je doseglo 81 odstotkov števila iz julija 2019. Največ prenočitev so ustvarili nemški turisti (4,4 milijona), Slovenci so s 3,7 milijona prenočitev na drugem mestu, Poljakov in Čehov pa je letos prišlo celo več kot v rekordnem juliju leta 2019.»Dosedanji rezultati v letu 2021 so pokazatelj, kako je kljub pandemiji ob dobri pripravi in sodelovanju vseh deležnikov v turizmu in širše Hrvaška lahko varna in uspešna turistična destinacija,« je za tiskovno agencijo Hina povedala hrvaška ministrica za turizem in šport. Trendi napovedujejo uspešen september in obdobje po koncu sezone. Kljub optimizmu pa je ministrica pozvala k previdnosti in odgovornosti ter spoštovanju epidemioloških ukrepov.