Hrvaška vlada zamrznila cene pogonskih goriv

Hrvaška vlada je na današnji izredni seji zamrznila cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest. Nova cena bencina bo od torka dalje 14,06 kune (1,87 evra) za liter, cena dizla pa 13,57 kune (1,81 evra) za liter. Cene pogonskih goriv na avtocestah bodo trgovci lahko določali sami, je sporočil hrvaški premier Andrej Plenković.

»Edino, kar se bo zgodilo jutri, je, da se bodo zvišale cene bencina in dizla na avtocestah. Takšen ukrep prispeva k zaščiti naših državljanov in omogoča intenzivno turistično sezono,« je po današnji seji vlade dejal Plenković.

Če vlada ne bi sprejela tega ukrepa, bi bila cena dizla po njegovih besedah od torka dalje 16,64 kune (2,22 evra), bencina pa 15,95 kune (2,12 evra). Vlada je zadnje ukrepe za zajezitev cen pogonskih goriv sprejela pred dvema tednoma, ko je že drugič znižala trošarine in maržo na dizelsko in bencinsko gorivo.

Prvič je to storila v začetku marca in so po sprejetju ukrepa cene znašale 0,20 kune (0,05 evra) za liter dizla in 0,40 kune (0,03 evra) za liter bencina. Takrat je vlada zamrznila tudi trgovsko maržo, in sicer na 0,75 kune (0,10 evra) za liter goriva.

Drugič so trošarine znižali za dodatnih 0,40 kune za bencin in za dodatnih 0,20 kune za dizel. Najvišjo maržo so znižali za 0,10 kune in je tako za bencin kot za dizel znašala 0,65 kune (0,09 evra) za liter.

Z jutrišnjim dnem pri nas pričakovane bistveno višje cene

Vlada je prejšnjo sredo sprejela uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki bo z 21. junijem na bencinskih servisih zunaj avtocest za eno leto znova uvedla določanje cen 95-oktanskega bencina in dizla po posebni formuli in regulacijo marž, na avtocestah pa cene povsem liberalizirala. Vlada je začasno tudi odpravila nekatere okoljske dajatve, ki določajo končno ceno goriv.

S tem bo konec ureditve, ki je začela veljati 11. maja in po kateri je najvišja maloprodajna cena 95-oktanskega bencina tako na bencinskih servisih na avtocestah kot zunaj njih določena pri 1,560 evra za liter, dizla pa pri 1,668 evra za liter.

Glede na rast cen nafte in naftnih derivatov v zadnjem času in še vedno šibak tečaj evra je tako kljub omejitvam marže in odpravi nekaterih dajatev pričakovati občutnejši dvig cen.