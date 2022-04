Hrvaški generali so za pomilostitev agentov Udbe

V nadaljevanju preberite:

Šest let po izreku sodbe sodišče v Münchnu, ki je nekdanja pripadnika jugoslovanske varnostne službe Josipa Perkovića in Zdravka Mustača spoznalo za kriva zaradi njune pomembne vloge v hrvaški Službi državne varnosti (SDV) in sodelovanja pri umoru hrvaškega izseljenca Stjepana Đurekovića v Nemčiji leta 1983, je primer na Hrvaškem znova aktualen. Sodišče je leta 2016 oba obsodilo na dosmrtni zapor, zdaj pa je odvetnik obtožencev na pravosodno ministrstvo naslovil zahtevo za pomilostitev danes 77-letnega Perkovića in 80-letnega Mustača, ki prestajata kazen v kaznilnici v Glini.