Hrvaški kampi najdražji v Evropi, z letošnjo sezono zadovoljni

Hrvaška ima po ocenah nemškega Adaca najvišje cene kampiranja v Evropi, kampiranje pa družino v povprečju stane 62 evrov na dan. Najboljše rezultate na Hrvaškem letos dosegajo kampi visoke kategorije, število dni, preživetih v kampih, pa se zmanjšuje, je za hrvaško tiskovno agencijo Hina izjavil direktor Kamping združenja Hrvaške Adriano Palman.

Palman je glede letošnjih cen kampiranja na Hrvaškem za Hino dejal, da natančna analiza gibanja cen ni mogoča, je pa kot kriterij za primerjavo z drugimi evropskimi državami izpostavil metodologijo nemškega avtokluba Adac, ki je pomemben tudi za primerjave cen in kakovosti kampiranja v Evropi.

Za Hrvaško Italija, sledi Slovenija

Povprečna cena družinskega kampiranja na Hrvaškem, ki vključuje najem parcele, elektriko in vodo, letos po Adacovi analizi znaša 62 evrov na dan, kar Hrvaško uvršča na prvo mesto po višini cen kampiranja v Evropi. Na drugem mestu je Italija s povprečno ceno 60 evrov, na tretjem pa Slovenija z 58 evri.

Palman je pri tem poudaril, da je Hrvaška tudi prva v Sredozemlju po povprečni kakovosti kampov. V kategorijah štirih in petih zvezdic je dobra polovica vseh kamping zmogljivosti, kar je 29 odstotkov več kot pred petimi leti in 143 odstotkov več kot pred desetimi leti.

Manj nemških gostov

Kamping sektor je po Palmanovih besedah sicer zadovoljen z dosedanjimi letošnjimi rezultati, ki da so na ravni rekordnega lanskega leta. Čeprav se število dni, preživetih v kampih, zmanjšuje, so kampi na Hrvaškem letos ustvarili več prenočitev z vseh trgov razen Nemčije. Nemški gostje, ki so sicer najštevilnejši gostje v hrvaških kampih, so letos ustvarili osem odstotkov manj prenočitev kot lani.

Hrvaška ima skupno okoli 830 kampov, ki lahko sprejmejo več kot 250.000 ljudi. Skupno sektor pokriva 23 odstotkov skupnih nastanitvenih zmogljivosti v državi in ustvari prav toliko vseh turističnih prenočitev. Največ, skoraj polovica kampov je v Istri.