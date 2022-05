Hrvaški strah pred sosedskimi odnosi po novem

V nadaljevanju preberite:

»Mislim, da je vsakomur jasno, da Slovenijo in Hrvaško več zadev združuje, kot razdvaja. Članstvo v EU in Natu, sodelovanje na energetskem področju, kjer izstopata terminal utekočinjenega plina (LNG) na Krku in Jedrska elektrarna Krško, da 1,2 milijona slovenskih turistov na Hrvaškem niti ne omenjam,« je v sobotnem pogovoru za zagrebški Večernji list dejal hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman. O nerešenih vprašanjih med državama ni bilo besede, vnovič pa je ponovil stališče desnosredinske vlade Andreja Plenkovića, da je bilo sodelovanje z vlado Janeza Janše zelo konstruktivno.