Hrvaški zaporniki po novem z elektronsko zapestnico okoli zapestja ali gležnja

Na Hrvaškem so pripravili predlog sprememb zakona o izvrševanju zapornih kazni. Med predlaganimi novostmi so uvedba elektronskega nadzora osumljencev in obtožencev ter krajšanje obdobja od pravnomočne sodbe do začetka prestajanja zaporne kazni. Zapornikom nameravajo omogočiti tudi videopovezavo z družino.



Zaporniki, ki so na prostosti pogojno, naj bi po spremenjenem zakonu okoli roke ali gležnja nosili elektronsko zapestnico.

Elektronski nadzor nameravajo uveljaviti tudi za osumljence v preiskovalnih zaporih, a bi za to morali spremeniti tudi zakon o kazenskem postopku. Tako bi lahko osumljencem, ki bi nosili zapestnico, določili tudi hišni pripor. Če bi elektronski nadzor pokazal, da je oseba zapustila stanovanjski prostor, bi bila premeščena v preiskovalni zapor.

Čas od obsodbe do zapora se bo skrajšal

Za projekt elektronskih zapestnic so pridobili 2,1 milijona evrov sredstev iz norveških skladov, je po začetku javne razprave o zakonu v pogovoru za Jutarnji list potrdila pomočnica hrvaškega pravosodnega ministra za zaporni sistem Jana Špero. Predlagali so tudi, da bi čas od pravnomočne sodbe do začetka prestajanja kazni skrajšali na največ 45 dni, razen v primeru bolezni. Praksa na Hrvaškem je namreč pokazala, da so mnogi obsojenci na odhod v zapor čakali tudi leto dni.



Šperova je kot bistveno spremembo izpostavila tudi novost, da bodo osebe, ki bodo z zaporom kaznovane zaradi prekrškov, kazni prestajale v polodprtih oddelkih zaporov. Doslej so jih prestajale v zaprtih oddelkih.



Prav tako bodo v zakon dodali uvajanje videopovezav zapornikov s člani družine. Videopovezave bodo uporabljali tudi v primerih, ko se bo zapornik moral udeležiti obravnave na višjem sodišču. Na ta način se bodo izognili dodatnim stroškom in tveganjem ob spremstvu zapornika na sodišče. Hrvaško pravosodno ministrstvo pričakuje, da bodo spremembe zakona o izvrševanju zapornih kazni uveljavili prihodnje leto.