Hrvaško ogorčenje zaradi pregona častnikov

V nadaljevanju preberite:

Začel se je drugi del nadaljevanke s srbsko obtožnico proti hrvaškim visokim častnikom. Nekaj manj kot dva meseca zatem, ko je srbsko tožilstvo za vojne zločine obtožilo štiri visoke častnike hrvaške vojske, da so 7. in 8. avgusta 1995 ukazali letalska napada na begunsko kolono Srbov na Petrovački cesti pri Bosanskem Petrovcu in v kraju Svodna pri Novem Gradu, je obtožnica proti četverici v ponedeljek postala pravnomočna, Srbija pa je že napovedala nove sodne pregone.