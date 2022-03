Hrvaško politično obstreljevanje zaradi Ukrajine

V nadaljevanju preberite:

Da so tragične razmere v Ukrajini v nekaterih državah, zlasti tistih z manj razvito demokracijo in z več posamezniki, ki potrebujejo politično (samo)promocijo, spodbudile politične razprave tudi o razmerah daleč od kriznega žarišča, zlasti pred domačim pragom, ni dvoma. Tudi na Hrvaškem je tako. Svojevrstno politično obstreljevanje sta začela poslanka Mosta Marija Selak Raspudić in premier ter vodja HDZ Andrej Plenković.