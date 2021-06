Huaweiev dan osvoboditve in samozadostnosti

V nadaljevanju preberite:

Ko bo kitajski tehnološki velikan Huawei danes poslal v prodajo izboljšano različico svojega operacijskega sistema za pametne telefone harmony 2.0, se bo v vesolju mobilnih telefonov pojavil nov igralec. To bo ob Applovem iosu in Googlovem androidu šele tretji operacijski sistem. Hkrati bo to kitajski odgovor na navidezno smrtonosen udarec, s katerim je poskusil prejšnji ameriški predsednik Donald Trump uničiti Huawei in s tem ustaviti Kitajsko na poti do tehnološke prevlade.