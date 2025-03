Hudi časi v Karibih, razen za tiste z dolarji

V nadaljevanju preberite:

Kubanci, ki živijo na tujem in se občasno vrnejo na obisk k sorodnikom, gredo v Havani zadnje čase raje stanovat v hotel kot k materi in sorodnikom. V hotelu imajo elektriko, tudi normalno hrano, kakor jo dobijo turisti. Za domače prebivalstvo ni elektrike, ni bencina, ni hrane, trgovine so prazne. Razen če imaš dolarje in lahko po novem spet kupuješ v bogati in lepo založeni trgovini na vogalu havanske Tretje avenije in 70. ulice, v trgovini samo za dolarje.