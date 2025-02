Salvador podarja Trumpu največji zapor na svetu

V nadaljevanju preberite:

Ameriški zunanji minister Marco Rubio, prvi Kubanec na čelu ameriške diplomacije, je med prvo turnejo po Latinski Ameriki dosegel nesluten uspeh. S kontroverznim salvadorskim predsednikom Nayibom Bukelejem, ki je palestinskega rodu, sta se dogovorila, da ZDA lahko pošljejo v Salvador ilegalne priseljence, zraven pa še najhujše kriminalce, ameriške in tudi tuje. Za take in podobne je Bukele že zgradil največji, najbolje varovan zapor na svetu. Predsednik čisti salvadorske ulice in uvaja red s trdo roko, kakor v Srednji Ameriki ne pomnijo.