Kuba vsaj en teden ne bo na črnem seznamu ZDA

Havanski režim je ves čas oznanjal javnosti, da je sedanje pomanjkanje vsega, zlasti hrane, pa tudi elektrike in bencina, neposredna posledica Trumpovih ukrepov in pritiskov, s katerimi so v Washingtonu hoteli zadušiti kubansko gospodarstvo. Pod ameriškim pritiskom in nenehnimi grožnjami so bila predvsem španska, francoska in kanadska podjetja, ki so držala pokonci kubanski turizem, preden je s covidom-19 skoraj usahnil.

Biden Trumpovih odločitev ni odpravil do tega tedna, čeprav je bil podpredsednik države, ko je Obama omilil pritiske na Havano in ponovno navezal diplomatske odnose. Biden je torej štiri leta podpiral Trumpove ukrepe. Šele zdaj je dal zapisati, da njegova vlada zadnja štiri leta ni zaznala kubanske podpore mednarodnemu terorizmu.