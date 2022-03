Hvaležna za slovensko pomoč, a zanima jo le, kdaj bo šla spet domov

V nadaljevanju preberite:

Projekt evakuacije mladih ukrajinskih glasbenikov iz vojne je sprožil Slovenski mladinski orkester na čelu z umetniško vodjo orkestra in dirigentko SNG Opera in balet Ljubljano Živo Ploj Peršuh in njenim soprogom Tomom Peršuhom, producentom SMO. Šlo je za gverilsko akcijo, v katero se je hitro in učinkovito – vse se da, če je volja! – vključila tudi slovenska diplomacija. »Takoj ko sem videla, da se je v Ukrajini začela vojna, sem začutila, da je treba nekaj narediti.«

»Da bomo iz Kijeva poskušali rešiti člane Ukrajinskega mladinskega simfoničnega orkestra, s katerim smo že sodelovali, smo se odločili v četrtek zvečer,« nam je le nekaj trenutkov po tem, ko je z ukrajinske meje v Ljubljano prispel tudi drugi avtobus mladih glasbenikov, otroci pa so se že nastanili v dva ljubljanska mladinska hotela (Celica in Trezor), povedala Živa Ploj Peršuh.