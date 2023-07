Hvalijo se z rekordi in tonejo v prtljagi

V nadaljevanju preberite:

Upravljavci letališča v Beogradu so ponosni na rekordno število potnikov, a njihov kaos s prtljago odmeva daleč naokoli. Mediji v regiji že dalj časa objavljajo fotografije kupov prtljage in zgodbe jeznih potnikov, ki so predolgo brez pojasnila čakali na svoje kovčke. Neprijetno uporabniško izkušnjo je z nami delila Ljubljančanka Tina, ki že natanko mesec dni zaman išče kovček, poln najljubših oblačil, ki je izginil nekje med Ljubljano, Beogradom in Malto.