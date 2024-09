IAEA: Hladilni stolp v Zaporožju neuporaben, treba ga bo porušiti

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je v sredo že petič od začetka vojne v Ukrajini obiskal nuklearko v Zaporožju, ki jo zasedajo ruske sile. Med obiskom si je ogledal tudi notranjost hladilnega stolpa (IAEA je imela prvič vpogled v njegov višji predel), ki ga je pred kratkim zajel požar, in dejal, da je ta neuporaben in bo zato verjetno v prihodnje porušen.

Grossi je Zaporožje obiskal dan po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Kijevu. Pred tem je obiskal tudi jedrsko elektrarno v ruskem Kursku, ki stoji v bližini tamkajšnjih spopadov med ukrajinsko in rusko vojsko.

Brez zaključkov, a z opozorili

Po ruskih navedbah je požar v hladilnem stolpu, ki ga je obiskal Grossi in in v katerem je pred nekaj tedni zagorelo, povzročil ukrajinski bojni dron. Ukrajinska stran je medtem trdila, da so Rusi v hladilnem stolpu zažgali avtomobilske gume.

11. avgusta je v hladilnem stolpu zagorelo. Ruska in ukrajinska stran za to navajata različne vzroke. FOTO: Handout AFP

Med pregledom IAEA ni našla ne pnevmatik ne razbitin brezpilotnika, po navedbah agencije pa požar ni vplival na jedrsko varnost, saj hladilni stolpi trenutno ne obratujejo in jih ne potrebujejo kot del mehanizma za hlajenje reaktorjev, ki so v stanju hladnega pogona.

Kot je razvidno iz posnetkov obiska, ki jih je Grossi objavil na omrežju X, si je ogledal tudi nekatere druge dele elektrarne in se seznanil z razmerami. Pri tem je poudaril, da v trenutni fazi konflikta ni možno izključiti možnosti »nečesa resnega«, in tako ponovil svoje opozorilo pred resnično nevarnostjo jedrske nesreče.

Ruske sile so območje elektrarne zasedle kmalu po začetku invazije konec februarja 2022. Čeprav reaktorji odtlej praviloma mirujejo in ne proizvajajo elektrike, zahtevajo hlajenje.

Reaktorji od začetka vojne mirujejo, a zahtevajo hlajenje. FOTO: Handout AFP

Območje elektrarne je bilo zaradi neposredne bližine frontne črte že večkrat tarča obstreljevanja. Tudi pred Grossijevim prihodom so ruske sile območje razminirale.