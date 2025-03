Igra in življenje pošiljata sporočilo miru

V nadaljevanju preberite:

»Gledališče je najpomembnejša hiša na svetu, in to zato, ker so ljudje tam prikazani takšni, kot bi lahko bili, če bi to hoteli, takšni, kakršni bi si želeli biti, če bi imeli dovolj poguma, in takšni, kakršni so v resnici.«

Te ugotovitve Tove Marike Jansson, Finke, pripadnice švedske jezikovne manjšine, pisateljice, slikarke, ilustratorke in avtorice stripov, sem se spomnila na svetovni dan gledališča, ki je bil letos posvečen temi »Gledališče in kultura miru«. Vse od leta 1961, ko so na svetovnem kongresu ITI (International Theatre Institute) sklenili, da bo vsak 27. marec posvečen gledališki umetnosti, se ta dan zaznamuje pod lučjo ali v senci aktualnih dogodkov, a s poudarkom na moči pripovedne in izvajalske umetnosti, v kateri se igra in življenje združita v eno in pošiljata sporočilo miru.