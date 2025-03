Mir je vedno naš, vaš, skupen. Sicer je zgolj nevarna iluzija

V nadaljevanju preberite:

Problem nastane, ko družba zboli za določeno boleznijo, ki bi jo skorajda lahko imenovali avtoimunska. Ko mlado prebivalstvo zdrsne v odvisnost od droge, nato pa to postane glavna tema političnih programov. To se je med preostalimi kraji zgodilo na Filipinih, kjer je razširjenost narkomanije in preprodaje drog pripeljala do tega, da človeška bitja niso bila več sposobna tega, da bi preoblikovala svoj svet, nato pa je bila vse bolj vprašljiva tudi enakovrednost ljudi. Ko se je po vsem tem v predvolilni kampanji leta 2016 pojavil »The Punisher« – »Tisti, ki kaznuje«, je na predsedniških volitvah dobil velikanski odstotek glasov. To je bil Rodrigo Duterte.

Njegova obljuba volivcem je bila preprosta: on bo družbo ozdravil narkomanije. Na vse možne načine. Zakoni že tako niso nič več veljali, on pa jih je popolnoma potisnil v ozadje in dal policiji proste roke, da lahko zatira, ubija in aretira, in to brez sleherne pravne procedure, sojenj in razsodb. V policijski dokumentaciji je zabeleženo, da je bilo ubitih šest tisoč ljudi. Hkrati določene skupine za človekove pravice trdijo, da jih je bilo morda ubitih celo 30.000. Med mrtvimi so prekupčevalci, narkomani, pa tudi naključni mimoidoči, ki so se znašli na kraju spopada. Ko se je leta 2022 končal Dutertejev mandat, je bilo kaznovanih samo osem policistov, in to za skupno pet ubojev.

Mednarodno kazensko sodišče je sprožilo preiskavo, objavilo tiralico in obljubilo, da bo »Tisti, ki kaznuje« kaznovan. Duterte je očitno poskušal zbežati na Kitajsko. A je prišel samo do Hongkonga. Napačno se je zanašal na pomoč predsednika Xi Jinpinga – na račun tega, da je med svojim šestletnim mandatom Filipine odvrnil od Amerike in jih približal Kitajski. Pozabil je, da ta država najbolj prezira padle mogočneže.

Tako bo Duterte prvi azijski državnik, ki se bo pojavil pred sodiščem v Haagu.