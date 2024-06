(KOMENTAR) Igra pokra pri reševanju krize

V nadaljevanju preberite:

Vojaški spopadi so se v Ukrajini začeli že pred desetimi leti, medtem ko tisto, kar na Zahodu imenujemo ruska agresija, v Moskvi pa »posebna vojaška operacija«, danes traja že 842. dan. In čisto nič ne kaže, da bi se to štetje dnevov, ki ne tako daleč stran od nas vztrajno prinašajo smrt prav takšnim ljudem, kot smo mi, kaj kmalu nehalo.