Iluzije o ukrajinski hitri poti v Evropsko unijo

Povedna je zgodba dežel Zahodnega Balkana. Črna gora je začela pristopna pogajanja pred desetletjem in njenega pristopa k EU še ni videti. Tudi Srbija v pogajalskem procesu napreduje počasi. Zaradi bolgarske blokade Skopju ni mogoče začeti pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo. Če bi Franciji ob koncu predsedovanja svetu uspelo odpraviti blokado, bi bil vrh EU in Zahodnega Balkana junija v Bruslju kot »spektakel«. Toda iz Sofije še ni bilo spravljivih tonov. BiH in Kosovo se na evropski poti že tako ne premakneta z mesta.

Tudi v EU – kljub številnim razpravam o nujnosti uresničevanja evropske perspektive držav Zahodnega Balkana – vlada širitvena utrujenost.