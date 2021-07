In potem je prišel Pita Taufatofua

Čez noč je postal senzacija na otvoritveni slovesnosti v Riu leta 2016 (desno), leta 2018 v Pjongčangu pa bil drugi tongovski športnik v zgodovini, ki se je udeležil zimskih olimpijskih iger. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters

Olimpijska slava

V Pjongčangu je Pita na tekmi na 15 kilometrov zasedel 114. mesto med 119 tekmovalci. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Tonga je eksotična državica v Tihem oceanu, ki ima na olimpijskih igrah v Tokiu vsega skupaj le šest športnikov, a je kljub temu na petkovi otvoritveni slovesnosti zasenčila vse. Na olimpijski stadion je namreč spet prikorakal. Brez majice, ovit v tongovsko narodno nošo ta'ovala (kar je preproga, ovita okoli pasu) in izdatno namazan z oljem je nosil zastavo svoje domovine. Internet je pregorel.To so njegove že tretje olimpijske igre. Čez noč je postal senzacija na otvoritveni slovesnosti v Riu leta 2016, kjer se je prav tako pojavil zgoraj brez, lesketajoč se od olja, kasneje pa tekmoval v tekvondoju. Pravzaprav je izgubil že prvi dvoboj in se kmalu poslovil od Brazilije. Leta 2018 je postal drugi športnik Tonge v zgodovini, ki se je udeležil zimskih olimpijskih iger, v Pjongčang je namreč pripotoval kot smučarski tekač. Kljub temperaturam globoko pod ničlo je na zamrznjen stadion prinesel zastavo svoje države brez majice, obut v natikače, potem pa na tekmi na 15 kilometrov zasedel 114. mesto med 119 tekmovalci. Toda v resnici je v celoti izpolnil svoj olimpijski cilj: da se ne zaleti v drevo in da pride do ciljne črte, še preden bodo ugasnili vse luči.Taufatofua je letos v Tokiu nameraval nastopiti kot kanuist. Tako bi na trojih olimpijskih igrah svojo domovino zastopal v treh različnih panogah. A ker se mu ni uspelo kvalificirati, se je vrnil k tekvondoju, športu, s katerim se je začel ukvarjati pri petih letih. Navijači so se na twitterju v petek takoj oglasili: »Končno! To smo čakali ... Nekaj za jutranji nasmeh. Je ta moški samski? O moj bog.«»Pri olimpijskih igrah ne gre za športnike,« je večkrat dejal. »Vsak od nas predstavlja nekoga na planetu, ki bi rad nekaj dosegel.« Zavrnil je namige, da poskuša unovčiti svojo olimpijsko slavo. Nastopa z izbranimi besedami, ki so popolnoma ubrane z olimpijskim duhom. »Nisem tu, da bi bil najboljši na svetu. Tu sem, da sem najboljša različica sebe.«Taufatofua se je kot sin Tongovca in avstralsko-britanske matere rodil leta 1983 v Avstraliji, odraščal je na Tongi, s še petimi brati in sestrami. Živeli so v enosobni hiši, pa še to so izgubili v tropskem neurju. Bil je prvi tekvondoist svoje države, ki se je kvalificiral na olimpijske igre po dveh neuspešnih poskusih. A pot do nastopa ga je stala več zlomljenih kosti, nategnjenih vezi in več mesecev, preživetih na invalidskem vozičku. Danes živi v Avstraliji, je ambasador Unicefa, ukvarja se z otroki brez staršev in končuje magisterij iz inženirstva. V preteklosti se je preživljal tudi kot ­maneken. Kot je leta 2018 povedal za revijo People, želi biti navdih. »Ljudem bi rad pokazal, da lahko naredijo nekaj povsem novega, popolnoma zunaj svoje cone udobja«. Ko mu rečejo, ti si nor, odgovarja: »Sem. Ampak tudi če si nor, lahko nekaj dosežeš.« Danes zgodaj zjutraj se bo prvič pomeril z nasprotnikom, RusomVendar je bil letos začetek olimpijskih iger malo drugačen. Napol goli Taufatofua je na slovesnosti ob odprtju na obrazu nosil masko, pridružila pa se mu je tudi, prva tongovska olimpijka, ki bo tekmovala v tekvondoju. In ne samo to. Kmalu zatem, ko je Taufatofua pred kamerami in praznim stadionom končal svoj šov, je na prizorišče stopil veslačz majhnega arhipelaga Vanuatu. Tudi on je svetu pokazal svoje izklesano naoljeno telo.