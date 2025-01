Inavguracijski šov ukradla Melaniin klobuk in poljub predsedniškega para

Donald J. Trump je včeraj zaprisegel kot 47. predsednik Združenih držav Amerike. V svojem dobre pol ure trajajočem govoru je napovedal, da se začenja zlata doba Amerike.

Že takoj je napovedal številne ukrepe, med drugim razglasitev izrednih razmer na meji z Mehiko in na področju energetike. V rotundi Kapitola, ki jo je za svojo inavguracijo – tudi zaradi polarnega mraza – leta 1985 prvi uporabil Ronald Reagan, je ob tem požel več stoječih ovacij. Njegovo vlado so sicer že doletele prve tožbe.

Nekaj fotografij z inavguracije si oglejte spodaj.

(Z leve proti desni) Usha Vance, soproga podpredsednika J. D. Vancea, Viktor Knavs, Barron in Melania Trump čakajo na prihod Donalda Trumpa. FOTO: Saul Loeb Via Reuters

Domače komentatorje je pri tem navdušila predvsem slovenska zasedba, saj je vendarle nekaj izjemnega, da so naši rojaki oziroma njihovi potomci tako visoko v vrhu sveta. Melania, njen oče Viktor, sin Barron pa tudi senatorka iz Minnesote Amy Klobuchar.

Pravijo, da ima Barron od vseh njegovih otrok z Donaldom Trumpom največ skupnega. FOTO: Melina Mara/AFP

Marsikatera podrobnost je na inavguraciji zbodla v oči, a največ radovednosti je bila zopet deležna prav Melania, ki z izbiro svoje garderobe nikoli ne zgreši. Nekoč je dejala, da bi se, če bi postala prva dama, zgledovala po Jackie Kennedy, ki je tudi slovela po svoji eleganci in modni ozaveščenosti.

Če je leta 2017, ko je Trump zaprisegel kot 45. predsednik ZDA, nosila svetlomodro obleko Ralpha Laurena, je tokrat posegla po obleki newyorškega oblikovalca Adama Lippesa in klobuku Erica Javitsa, pri tem pa se je navdihovala pri slogu britanske kraljeve družine.

Klobuk, ki ji je ves čas trdno stal na glavi, je bil ne le prefinjeni dodatek, ampak tudi ovira, saj se Trumpu, ko jo je želel poljubiti ob prihodu, ni uspelo prebiti do njenega lica. Poljub je tako obstal v zraku, je pa po zaprisegi ubral drugačno taktiko ter bil pri tem uspešen – in ne le enkrat.

Trumpov zmagoslavni nasmeh, ko mu je po zaprisegi končno uspelo poljubiti Melanio. FOTO: Ricky Carioti/AFP

Britanskega kraljevega sloga se je sicer poslužila tudi Trumpova hčerka Ivanka, ki pa so jo ob tem na družbenih omrežjih primerjali z enim od likov v seriji Deklina zgodba.

Ivanka Trump FOTO: Scott Olson Getty Images Via AFP

Še večji plaz kritik pa se je vsul na zaročenko šefa Amazona in lastnika Washington Posta Jeffa Bezosa Lauren Sanchez, ki ne le, da je bila oblečena v belo, pod suknjičem je nosila le nedrček. Njen dekolte je pritegnil radovedne poglede izvršnega direktorja Mete Marka Zuckerberga, ki je sedel poleg nje – z zanimanjem je pokukal vanj, pri tem pa se pomenljivo nasmehnil.

Mark Zuckerberg, izvršni direktor Mete, Lauren Sanchez ter ustanovitelja Amazona in lastnik časnika Washington Post Jeff FOTO: Kenny Holston Via Reuters

Nedaleč stran je sedel tudi Elon Musk, ki se je vidno razveselil Trumpove napovedi, da bodo osvojili Mars.

Elon Musk ni mogel skrivati navdušenja. FOTO: Ricky Carioti Via Reuters

Slavnostnega vzdušja niso mogle pokvariti niti težave z ozvočenjem; Carrie Underwood je naposled America Beautiful odpela brez glasbene spremljave.

Pritegnili so ji tudi demokrati na čelu z nekdanjim predsednikom Bidnom in njegovo podpredsednico Kamalo Harris, čeprav so bili večino časa mrkih obrazov, stoječim ovacijam pa so se pridružili le, ko je bil govor o izpustitvi Hamasovih talcev iz Gaze.

America Beautiful so zapeli tudi demokrati. FOTO: Shawn Thew Via Reuters

Le kaj bo prinesla t. i. zlata doba?