Prvi Trumpovi ukazi: Pomilostitev obsojenih za vdor v kongres, izstop iz WHO

Na večernem plesu novega ameriškega poveljnika oboroženih sil so bile vse oči uprte v prvo damo slovenskega rodu Melanio Trump, ki je z možem, ponovnim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, zaplesala v elegantni beli večerni obleki z dramatičnim črnim vzorcem. Prvi dan 45. in 47. predsednika v Beli hiši so zaznamovale oprostitve in pomilostitve ter označitev mehiških kriminalnih kartelov za teroristične organizacije.

Dvajseti januar bo v ameriško zgodovino zapisan kot dan radikalne zamenjave politike. Demokratski predsednik Joe Biden je zadnje ure v Beli hiši vnaprej oprostil več članov svoje družine in nekdanjega vodilnega uradnika za nalezljive bolezni Anthonyja Faucija.

Trump je v svojih prvih urah podpisal ukaz za pomilostitev vseh obtožencev za vdor v kongres 6. januarja pred štirimi leti. Okrog 1500 privržencev nekdanjega republikanskega predsednika ZDA, ki so tako demonstrirali proti elektorski zmagi Joeja Bidna, bo oproščenih kazni ali bodo ustavljeni procesi proti njim. Tudi Trump verjame, da so nasilje povzročali zunanji agitatorji in da je bil v to vpleten zvezni preiskovalni urad FBI.

Trumpovo podpisovanje enega od izvršnih ukazov. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Del svojih izvršnih ukazov je podpisal pred tisoči privržencev v washingtonski areni Capital One, druge v Ovalni pisarni Bele hiše, kjer je v predalu predsedniške pisalne mize Resolute našel poslovilno pismo predhodnika Joeja Bidna. Dramatični so tudi številni drugi izvršni ukazi prvega Trumpovega dne v Beli hiši.

Na meji z Mehiko je razglasil izredno stanje in zločinske kartele južne sosede, ki vodijo tihotapstvo ljudi in mamil, razglasil za teroristične organizacije. Ukinil je pravico do avtomatičnega ameriškega državljanstva za otroke ilegalnih priseljencev, pa čeprav so rojeni na tleh ZDA. O tem se bodo nedvomno bíle sodne bitke, Trump pa je povedal, da se zavzema za zakonito priseljevanje.

Kmalu po predsedniški prisegi je podpisal izstop ZDA iz pariškega podnebnega dogovora in Svetovne zdravstvene organizacije, kot je naredil že med svojim prvim mandatom in je kasneje to razveljavil Biden. Strokovnjaki tudi zdaj svarijo pred večjimi nevarnostmi v primeru izbruha pandemij, ameriški konservativni krogi pa še vedno obsojajo ukrepe zdravstvenih oblasti med zadnjo pandemijo covida-19.

Zato so ogorčeni nad Bidnovo oprostitvijo nekdanjega državnega uradnika za alergije in nalezljive bolezni Anthonyja Faucija, ki je zanje drugo ime za laži in zavajanja med zadnjo pandemijo. Demokratski predsednik je v zadnjih minutah v Beli hiši oprostil še republikansko preiskovalko dogodkov s 6. januarja leta 2021 Liz Cheney in več članov svoje družine, ki jih republikanci sumijo korupcije.

Republikanici dr. Anthonyja Faucija obtožujejo zavajanj med pandemijo covida-19. FOTO: Leah Millis/Reuters

Trump je po prevzemu izvršne oblasti naznanil 25-odstotne kazenske carine na kanadske in mehiške izdelke z začetkom 1. februarja, ni pa še povedal datuma uvedbe novih kazenskih carin na kitajske izdelke. Z vrsto ukrepov je končal vladno spodbujanje politike raznolikosti, pravičnosti in vključevanja DEI ter zaščite transspolno usmerjenih v vojski.

47. predsednik ZDA je tudi povedal, da se bo o vojni v Ukrajini in drugem kmalu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, o katerem misli, da uničuje Rusijo. Verjame, da bo Rusija v težavah in da bi bilo bolje, če konča vojno v Ukrajini, pa tudi, da si dogovora želi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Novinarjem je komentiral tudi svoje izjave o Grenlandiji, za katero je že prej ponujal denar. »Potrebujemo jo za mednarodno varnost in prepričan sem, da bo Danska soglašala.« Prebivalci Grenlandije po njegovem niso zadovoljni z dansko nadvlado in je zato ne bodo mogli ohraniti. Ustavil je izvajanje na desetine Bidnovih izvršnih ukazov. Med drugim je zamrznil nove regulacije ter zaposlenim v zvezni upravi ukazal nazaj v pisarne, potem ko mnogi zaradi pandemije še vedno delajo od doma.

Ples po prevzemu oblasti. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Trump je vsem ministrstvom in državnim agencijam ukazal spopad z visokimi življenjskimi stroški državljanov, pri čemer še posebej računa na nižanje cen energije s pospešenim črpanjem fosilnih goriv. Z enim od svojih izvršnih ukazov je naslovil tudi omejevanje svobode govora ter zlorabo vlade proti političnim nasprotnikom iz časov prejšnje administracije.