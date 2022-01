Indija kot sila raste, Evropa se še odloča, kje bo

V nadaljevanju preberite:

V eni od vojaških revij so pred kratkim izračunali, da sta Indija in Pakistan lani skupno izvedla 26 poskusov z balističnimi in vodenimi raketami, v Pjongjangu pa so jih poslali v zrak samo šest. Kljub temu so na naslovnicah pogosteje izstrelki Kim Džong Una. Indijsko-pakistansko tekmovanje v oboroževanju v svetovni javnosti vzbuja precej manj vznemirjenja.

Včeraj sta bila k omenjenemu izračunu dodana še severnokorejska izstrelka, tokrat vodena, in tako je bilo tej državi ta mesec pripisanih pet raketnih poskusov. Seveda je vsa pozornost osredotočena na Kima, kajti to je opozorilo, da je treba njegove napovedi, ki jih je izrekel prejšnji teden, češ da bi lahko severnokorejska vojska obnovila tudi poskuse z jedrskim orožjem in raketami dolgega dosega, ki jih lahko izstrelijo do ameriške celine, vzeti zelo resno.