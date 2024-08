Indijski zdravniki stavkajo zaradi posilstva in umora kolegice

Potem ko so v preteklih dneh v Indiji potekali množični protesti zaradi posilstva in umora zdravnice, danes v znak solidarnosti z žrtvami spolnega nasilja stavkajo tudi indijski zdravniki. Truplo posiljene zdravnice so odkrili 9. avgusta v bolnišnici v Kalkuti, policija je storilca že aretirala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zdravniki in drugi zdravstveni delavci, ki so se jim pri demonstracijah pridružili tudi drugi Indijci in Indijke, zahtevajo ukrepanje zoper spolno nasilje, boljše delovne pogoje ter jasnejšo zakonodajo na področju premorov med delom. Zdravniki med stavko obravnavajo le nujne primere, stavko je podprla večina sindikatov zaposlenih v zdravstvu.

Čakajoči pred zaprtim oddelkom bolnišnice v mestu Bengaluru. Indijski zdravniki med stavko obravnavajo le nujne primere. FOTO: Idrees Mohammed/AFP

Spolno nasilje v Indiji zelo razširjen problem

Preminulo zdravnico so našli v bolnišnični predavalnici, kamor se je po navedbah AFP odpravila, da bi si spočila med 36-urno izmeno. Policija je zaradi suma posilstva in umora pridržala moškega, ki je v bolnišnici pomagal pri razvrščanju čakalnih vrst.

»36-urna dežurna izmena, ki jo je opravljala žrtev, in pomanjkanje varnih prostorov za počitek zahtevata temeljito izboljšanje delovnih in življenjskih pogojev zdravnikov,« je izjavi za javnost dejal predstavnik enega od sindikatov. Zdravniki zahtevajo tudi uveljavitev krovnega nacionalnega zakona, ki bi zdravstvene delavce zaščitil pred nasiljem.

Protestniki in protestnice policiji v Kalkuti očitajo, da je primer obravnavala neustrezno. Višje sodišče v mestu pa je preiskavo preneslo na osrednji indijski preiskovalni urad, da bi »pridobilo zaupanje javnosti«, navaja AFP.

Indijski premier Narendra Modi se je v četrtek zavzel za kaznovanje tistih, ki izvajajo »pošastna« dejanja nad ženskami.

Spolno nasilje je v Indiji zelo razširjen problem. Leta 2022 so iz države z 1,4 milijarde prebivalcev poročali o povprečno skoraj 90 posilstvih dnevno, navaja AFP.