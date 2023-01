Informacije v zameno za neizročitev hčerke in žene

Belgijsko tožilstvo se bo odpovedalo izročitvi žene in hčerke nekdanjega evropskega poslanca Antonia Panzerija, enega glavnih osumljencev v korupcijski aferi, ki pretresa evropski parlament, poročajo italijanski mediji. Odločitev je sprejelo potem, ko je Panzeri sklenil dogovor o sodelovanju in naj bi zdaj razkril imena drugih poslancev.

Panzeri, ki je trenutno v priporu v Belgiji, je prejšnji teden z belgijskim tožilstvom sklenil dogovor o sodelovanju v zameno za enoletno zaporno in denarno kazen ter zaplembo vseh pridobljenih premoženjskih koristi, ki so ocenjene na milijon evrov. V zameno bo preiskovalcem med drugim dal informacije o načinu delovanja v domnevni goljufiji in finančnih dogovorih s tretjimi državami, seznanil pa jih bo tudi z vpletenostjo znanih ali še neznanih oseb v zadevo.

Antonio Panzeri, eden glavnih osumljencev v korupcijski aferi, ki pretresa evropski parlament. FOTO: David Iliff

Zaradi suma vpletenosti v korupcijski škandal, ki je povezan z domnevnim vmešavanjem Katarja in Maroka v odločitve evropskega parlamenta, je sodišče v italijanski Brescii minuli ponedeljek odobrilo izročitev Panzerijeve hčerkeBelgiji, v začetku januarja pa tudi njegove soproge. Obe sta sicer v hišnem priporu v Italiji. Kot je enega od odvetnikov navajala italijanska tiskovna agencija Ansa, je zdaj vprašanje, ali odločitev belgijskih oblasti o odpovedi izročitvi pomeni, da bosta obe izpuščeni.

Odvetnika Panzerijeve žene in hčerke nameravata vzpostaviti stik z belgijskimi pravosodnimi organi in prizivnim sodiščem v Brescii, ki je odobrilo njuno izročitev. Proti obema je bil 9. decembra izdan evropski nalog za prijetje zaradi zarote, korupcije in pranja denarja.

Za Panzerijevo ženo je predvidena obravnava proti njeni izročitvi 31. januarja. Pritožba na izročitev Panzerijeve hčerke pa je bila vložena na vrhovnem sodišču v Rimu. Panzeri naj bi bil medtem pripravljen razkriti imena drugih domnevno vpletenih poslancev, poroča Ansa.

Michalis Dimitrakopoulos zastopa zdaj že nekdanjo podpredsednico evropskega parlamenta Evo Kaili. FOTO: John Thys/Afp

»Dobivamo novice in poročila, da bo Panzeri imenoval nova imena italijanskih, nemških, belgijskih in francoskih poslancev,« je za grški televizijski kanal Kontra povedal odvetnik Michalis Dimitrakopulos, ki zastopa zdaj že nekdanjo podpredsednico evropskega parlamenta Evo Kaili, prav tako osumljeno vpletenosti v korupcijski škandal. Kaili je trenutno v priporu v Bruslju. Panzeri je po njegovih besedah po tistem, ko je sklenil dogovor z belgijskim tožilstvom, »popolnoma nezanesljiv«. »Zanima ga le, da svojo ženo in hčerko reši pred izročitvijo Belgiji,« je dejal.

Ob Panzeriju in Kailijevi sta se zaradi domnevne vpletenosti v škandal v priporu znašla še italijanski parlamentarni pomočnik Francesco Giorgi, sicer partner Kailijeve, in vodja nevladne organizacije No Peace Without Justice, Italijan Niccola Figa-Talamanca. V povezavi s škandalom glede vmešavanja Katarja in Maroka v odločitve evropskega parlamenta sta se pojavili imeni še dveh poslancev iz vrst socialistov in demokratov (SD), Belgijca Marca Tarabelle in Italijana Andrea Cozzolina. Oba sta medtem že bila ob članstvu v skupini SD; Tarabelli so članstvo ukinili, medtem ko je Cozzolino skupino zapustil na lastno željo.

Eva Kaili je trenutno v priporu v Bruslju. FOTO: Eric Vidal/Afp

Cozzolino, ki je bil predsedujoči parlamentarni delegaciji za odnose z državami Magreba, je včeraj na zaslišanju v odboru evropskega parlamenta za pravne zadeve zavrnil, da bi storil kar koli narobe. Njegovi odvetniki trdijo, da je bil predmet »nasilne medijske kampanje« in da nikdar ni prejel nobenega nadomestila od tujih držav, je poročal bruseljski portal Politico.